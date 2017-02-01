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06:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сверхманевренные истребители Су-30СМ из Иркутска начали полеты над Балтикой

Летчики, допущенные к пилотированию самолета, прошли подготовку и переучивание в авиацентре.

Источник: IrkutskMedia.ru

Экипажи морской авиации Балтийского флота на авиабазе в Черняховске Калининградской области приступили к практическим полетам на новейшем многоцелевом истребителе Су-30СМ, который поступил на вооружение авиачасти из Иркутского авиационного завода в декабре прошлого года. Летчики, допущенные к пилотированию нового для них типа самолета, прошли подготовку и переучивание в Липецком авиацентре. Офицеры изучили тактико-технические характеристики истребителя, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В настоящее время полеты выполняются под руководством опытных летчиков-инструкторов, специально прибывших в Калининградскую область из Иркутского авиационного завода-изготовителя истребителя для подготовки флотских экипажей.

«Кроме того, очередная группа летного и инженерного состава находится в Липецком авиацентре подготовки и переучивания летного состава, где проходит обучение на новый тип самолета», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В 2017 году морская авиация Балтийского флота пополнится еще несколькими истребителями данного типа.

Справка: Истребитель Су-30СМ, разработанный «ОКБ Сухого» и серийно выпускаемый на Иркутском авиационном заводе, является последней модификацией российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолёт способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». В числе преимуществ Су-30СМ — без дозаправки и подвесных баков машина преодолевает до 3 тысячи км.

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