Сверхманевренные истребители Су-30СМ из Иркутска начали полеты над Балтикой
Летчики, допущенные к пилотированию самолета, прошли подготовку и переучивание в авиацентре.
Летчики, допущенные к пилотированию самолета, прошли подготовку и переучивание в авиацентре.
Экипажи морской авиации Балтийского флота на авиабазе в Черняховске Калининградской области приступили к практическим полетам на новейшем многоцелевом истребителе Су-30СМ, который поступил на вооружение авиачасти из Иркутского авиационного завода в декабре прошлого года. Летчики, допущенные к пилотированию нового для них типа самолета, прошли подготовку и переучивание в Липецком авиацентре. Офицеры изучили
В настоящее время полеты выполняются под руководством опытных
«Кроме того, очередная группа летного и инженерного состава находится в Липецком авиацентре подготовки и переучивания летного состава, где проходит обучение на новый тип самолета», — говорится в сообщении
В 2017 году морская авиация Балтийского флота пополнится еще несколькими истребителями данного типа.
Справка: Истребитель Су-30СМ, разработанный «ОКБ Сухого» и серийно выпускаемый на Иркутском авиационном заводе, является последней модификацией российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолёт способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». В числе преимуществ Су-30СМ — без дозаправки и подвесных баков машина преодолевает до 3 тысячи км.