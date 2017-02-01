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07:35 (мск), источник: РИА Новости

WikiLeaks заявил о наличии 1,1 тысяч документов, связанных с Марин Ле Пен

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. WikiLeaks в среду заявил, что в архивах сайта содержится более 1,1 тысячи документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции лидеру французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Источник: Reuters

«Из наших архивов: 1138 документов по французскому кандидату (в президенты) Марин Ле Пен», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter.

Также в среду WikiLeaks среду заявил, что в его архивах 3,6 тысячи документов, имеющих отношение к другому кандидату — экс-премьеру Франсуа Фийону, вокруг жены которого в настоящее время разворачивается крупный скандал.
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Согласно опросам общественного мнения, Ле Пен с большой вероятностью может победить в первом туре 23 апреля, но проиграет в финале выборов 7 мая, уступив консерватору Франсуа Фийону или центристу Эммануэлю Макрону.

«Национальный фронт» — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции.

На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.

Комментарии
1
Игорь Рогов
Если, эта девчонка найдёт хорошего духовника, она всколыхнёт Францию и всю Европу.
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