Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе
Документ был предложен украинской делегацией.
Документ был предложен украинской делегацией.
Совет Безопасности ООН принял заявление для СМИ по результатам рассмотрения обострения ситуации на Донбассе.
Об этом Укринформу сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
«При рассмотрении в СБ ООН ситуации на востоке Украины, и в Авдеевке в частности, делегация Украины внесла на рассмотрение проект заявления для прессы, который был поддержан всеми членами Совета Безопасности», — отметил дипломат.
В тексте заявления члены Совета Безопасности выразили «серьезную обеспокоенность по поводу опасного ухудшения ситуации в восточной части Украины и ее тяжелых последствий для местного гражданского населения».
Также в документе осуждается применение оружия, запрещенного Минскими соглашением вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям людей, в том числе среди гражданского населения.
«Члены Совета Безопасности выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила «Пакет мер по имплементации Минских соглашений», — сказано в заявлении.
Кроме этого, члены Совбеза ООН призвали к немедленному возобновлению режима прекращения огня на Донбассе.