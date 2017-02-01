Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе

«При рассмотрении в СБ ООН ситуации на востоке Украины, и в Авдеевке в частности, делегация Украины внесла на рассмотрение проект заявления для прессы, который был поддержан всеми членами Совета Безопасности», — отметил дипломат.

Об этом Укринформу сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Совет Безопасности ООН принял заявление для СМИ по результатам рассмотрения обострения ситуации на Донбассе.

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В тексте заявления члены Совета Безопасности выразили «серьезную обеспокоенность по поводу опасного ухудшения ситуации в восточной части Украины и ее тяжелых последствий для местного гражданского населения».

Также в документе осуждается применение оружия, запрещенного Минскими соглашением вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям людей, в том числе среди гражданского населения.

«Члены Совета Безопасности выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила «Пакет мер по имплементации Минских соглашений», — сказано в заявлении.

Кроме этого, члены Совбеза ООН призвали к немедленному возобновлению режима прекращения огня на Донбассе.