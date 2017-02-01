В Омск в июне приедет министр сельского хозяйства Ткачев

Стало известно, что в первой декаде июня ожидается визит министра сельского хозяйства и продовольствия России Александра Ткачева. Как пояснил на вчерашней пресс-конференции министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов, федеральный гость намерен провести совещание по животноводству.

Также глава ведомства уточнил, что покажет и чем похвалится перед своим федеральным коллегой, сообщает РИА «СуперОмск». В частности, в некоторых районах области высокая закупочная цена на молоко. И в будущем, по словам министра, это может простимулировать продавцов этой продукции.

Напомним, что сейчас правительство Омской области поставило задачу для каждого производителя производить по 5 тонн молока от каждой коровы в год.