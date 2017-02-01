Рустам Минниханов обсудил с главой Минобрнауки России перспективы развития КФУ
(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.
(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.
Как сообщается на официальном портале Правительства РТ, лидер республики находился в столице с рабочей поездкой.
Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией в регионе нескольких образовательных проектов. Также на встрече обсуждались перспективы дальнейшего развития Казанского (Приволжского) федерального университета.