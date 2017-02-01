Глава Апшеронского района ушел в отставку

Краснодар. 1 фев. — Новая Кубань. Вчера Вениамин Кондратьев с рабочим визитом посетил Апшеронский район. Общение с населением муниципалитета заставило губернатора задуматься над тем, что в местной власти необходимы кардинальные изменения. Жители района пожаловались главе региона на массу нерешенных проблем — на коммунальные проблемы, неотремонтированные улицы, отсутствие тротуаров и парковок.



— Когда есть проблемы, не надо сидеть и ждать, что кто-то будет их решать. Это должно обсуждаться на уровне местной власти, инициатива должна идти отсюда. Немыслимо, что люди жалуются губернатору на разрытые канавы. — подчеркнул Вениамин Иванович на встрече с Андреем Кравченко.



Кондратьев, подводя итоги увиденного и услышанного, признал, что району нужен новый импульс развития. Кравченко согласился с губернатором и попросил о досрочном сложении полномочий. Вениамин Иванович принял отставку главы Апшеронского района, сообщает пресс-служба краевой администрации.