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07:41 (мск), источник: Kazinform

Комплексная аттестация служащих корпуса «Б» началась в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В числе первых аттестуемых тестирование проходят работники Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, руководящий состав центрального и местного уровней, сообщили в пресс-службе Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Источник: Kazinform

Напомним, Глава государства в рамках 15-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» поручил провести в первом полугодии комплексную аттестацию служащих корпуса «Б».

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«Это логическое продолжение первой институциональной реформы, провозглашенной Президентом страны. В прошлом году в ходе её реализации обновлено законодательство о государственной службе, созданы условия для продвижения по карьерной лестнице на основе принципа меритократии и компетентности служащих. Агентство в рамках аттестации нацелено выявить служащих, способных эффективно выполнить возложенные на них задачи, — сообщили в пресс-службе. — Поэтому в отличие от предыдущих аттестаций, будет определяться не теоретический уровень, а наличие у служащих знаний и навыков, необходимых для результативной деятельности».

В дальнейшем тестирование пройдёт на основании графиков, размещенных на сайте kyzmet.gov.kz. По итогам тестирования аттестуемым будет выдано заключение об оценке их личных компетенций. Оно станет основой при проведении следующего этапа — собеседования.

По данным Агентства, для обеспечения бесперебойной работы государственного аппарата и удобства служащих, проработана возможность прохождения тестирования в онлайн режиме. Так, служащие отдаленных населенных пунктов будут проходить этапы аттестации не выезжая из своего населенного пункта.

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