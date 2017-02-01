Комплексная аттестация служащих корпуса «Б» началась в Казахстане

«Это логическое продолжение первой институциональной реформы, провозглашенной Президентом страны. В прошлом году в ходе её реализации обновлено законодательство о государственной службе, созданы условия для продвижения по карьерной лестнице на основе принципа меритократии и компетентности служащих. Агентство в рамках аттестации нацелено выявить служащих, способных эффективно выполнить возложенные на них задачи, — сообщили в пресс-службе. — Поэтому в отличие от предыдущих аттестаций, будет определяться не теоретический уровень, а наличие у служащих знаний и навыков, необходимых для результативной деятельности».

В дальнейшем тестирование пройдёт на основании графиков, размещенных на сайте kyzmet.gov.kz. По итогам тестирования аттестуемым будет выдано заключение об оценке их личных компетенций. Оно станет основой при проведении следующего этапа — собеседования.

По данным Агентства, для обеспечения бесперебойной работы государственного аппарата и удобства служащих, проработана возможность прохождения тестирования в онлайн режиме. Так, служащие отдаленных населенных пунктов будут проходить этапы аттестации не выезжая из своего населенного пункта.