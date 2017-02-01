Власти региона направят адресную соцподдержку наиболее нуждающимся
Глава региона подчеркнул, что в Самарской области из 126 мер соцподдержки только 17 предоставляются с учетом реальной нуждаемости, остальные — по категориальному принципу.
Глава региона подчеркнул, что в Самарской области из 126 мер соцподдержки только 17 предоставляются с учетом реальной нуждаемости, остальные — по категориальному принципу.
«Адресная соцподдержка направлена в пользу наиболее нуждающихся», — так прокомментировал губернатор Самарской области Николай Меркушкин внесенные на очередном пленарном заседании губернской думы поправки в законы о социальной поддержке разных категорий граждан, которые предусматривают оказание социальной помощи наиболее нуждающимся по принципу адресности, сообщает региональное правительство.
«Внесение изменений в областной бюджет — для нас очень позитивное событие. По сравнению с декабрьским вариантом бюджета инвестиции в основной капитал на 2017 год увеличены в 2,5 раза. Это то, что позволит нам сегодня закладывать основу для дальнейшего развития Самарской области на многие годы вперед, инвестировать в будущее. Раньше на эти цели было предусмотрено всего шесть млрд. рублей. Сейчас мы добавили 10,5 млрд. рублей. Эти средства позволят реализовывать целый ряд важных программ по линии минстроя, минсоцзащиты, минобразования, минздрава
Глава региона подчеркнул, что в Самарской области из 126 мер соцподдержки только 17 предоставляются с учетом реальной нуждаемости, остальные — по категориальному принципу. В 2016 году на меры социальной поддержки населения было потрачено 19,3 млрд. рублей, и только 4,3 млрд. рублей из них — с учетом нуждаемости. По сравнению, например, с Татарстаном Самарская область тратит на аналогичные цели на семь млрд больше. Однако мы «размазываем» эти деньги тонким слоем на всех, тогда как в большинстве регионов действует адресная поддержка, подчеркнул Николай Меркушкин: «Принятые сегодня поправки позволят перераспределить средства, которые мы направляем на соцзащиту, целенаправленно для людей, которые крайне нуждаются в дополнительной поддержке и которым сегодня очень тяжело».
Речь идет об изменениях на сумму 1,7 млрд. рублей. По словам губернатора, эти средства позволят в полном объеме осуществлять выплаты на рождение третьего ребенка. Многие регионы в связи со сложной экономической ситуацией отказались от этой программы. В Самарской области она сохранена в полном объеме, и на эти цели запланировано 1,3 млрд. рублей. Усилилась и поддержка многодетных семей. Вместо 30-процентной компенсации на услуги ЖКХ она составит 50%. На эти цели будет направлено около 200 млн рублей. Также принято решение ввести ряд других дополнительных выплат, связанных с поддержкой приемных семей с
«Социальная поддержка скорректирована в пользу малоимущих и тех людей, которые в ней нуждается наиболее остро. Она позволит помочь тем, у кого доходы находятся на уровне 10−12 тысяч рублей. Им будут выплачиваться дополнительные пособия. Для тех, кто получает большие пенсии в размере 40−50 и даже 25−30 тысяч рублей или является работающим пенсионером, отсутствие некоторых льгот не будет катастрофичным. Часть выплат для этой категории будет “заморожена” — в пользу людей, которые наиболее остро нуждаются в дополнительной поддержке. Мы понимаем, что это непростой процесс, но он исключительно важный», — отметил Николай Меркушкин.
Губернатор напомнил, что во всем мире социальная помощь ориентирована на нуждающихся людей: «Это люди, которые в силу ряда причин оказались в трудной жизненной ситуации — не получили вовремя образование, росли в трудных условиях, не смогли стать успешными людьми и в итоге не заработали средства, которые бы позволили в пожилом возрасте сводить концы с концами.
По инициативе Губернатора принят целый ряд конкретных шагов по сокращению управленческих расходов. Сэкономленные средства — более 2,8 млрд рублей, планируется направить на решение первостепенных