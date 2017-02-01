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09:35 (мск), источник: АиФ Самара

Власти региона направят адресную соцподдержку наиболее нуждающимся

Глава региона подчеркнул, что в Самарской области из 126 мер соцподдержки только 17 предоставляются с учетом реальной нуждаемости, остальные — по категориальному принципу.

Источник: РИА "Новости"

«Адресная соцподдержка направлена в пользу наиболее нуждающихся», — так прокомментировал губернатор Самарской области Николай Меркушкин внесенные на очередном пленарном заседании губернской думы поправки в законы о социальной поддержке разных категорий граждан, которые предусматривают оказание социальной помощи наиболее нуждающимся по принципу адресности, сообщает региональное правительство.

«Внесение изменений в областной бюджет — для нас очень позитивное событие. По сравнению с декабрьским вариантом бюджета инвестиции в основной капитал на 2017 год увеличены в 2,5 раза. Это то, что позволит нам сегодня закладывать основу для дальнейшего развития Самарской области на многие годы вперед, инвестировать в будущее. Раньше на эти цели было предусмотрено всего шесть млрд. рублей. Сейчас мы добавили 10,5 млрд. рублей. Эти средства позволят реализовывать целый ряд важных программ по линии минстроя, минсоцзащиты, минобразования, минздрава и т. д. То есть в 2,5 раза увеличены объемы вложений, которые в итоге будут работать и на наше, и на будущие поколения. Если говорить конкретно, то это новые поликлиники, детские сады, школы, детские и спортивные площадки, ФОКи, ледовые дворцы и многое другое по всей области», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в Самарской области из 126 мер соцподдержки только 17 предоставляются с учетом реальной нуждаемости, остальные — по категориальному принципу. В 2016 году на меры социальной поддержки населения было потрачено 19,3 млрд. рублей, и только 4,3 млрд. рублей из них — с учетом нуждаемости. По сравнению, например, с Татарстаном Самарская область тратит на аналогичные цели на семь млрд больше. Однако мы «размазываем» эти деньги тонким слоем на всех, тогда как в большинстве регионов действует адресная поддержка, подчеркнул Николай Меркушкин: «Принятые сегодня поправки позволят перераспределить средства, которые мы направляем на соцзащиту, целенаправленно для людей, которые крайне нуждаются в дополнительной поддержке и которым сегодня очень тяжело».

Речь идет об изменениях на сумму 1,7 млрд. рублей. По словам губернатора, эти средства позволят в полном объеме осуществлять выплаты на рождение третьего ребенка. Многие регионы в связи со сложной экономической ситуацией отказались от этой программы. В Самарской области она сохранена в полном объеме, и на эти цели запланировано 1,3 млрд. рублей. Усилилась и поддержка многодетных семей. Вместо 30-процентной компенсации на услуги ЖКХ она составит 50%. На эти цели будет направлено около 200 млн рублей. Также принято решение ввести ряд других дополнительных выплат, связанных с поддержкой приемных семей с детьми-сиротами, многодетных семей и других наиболее нуждающихся категорий.

«Социальная поддержка скорректирована в пользу малоимущих и тех людей, которые в ней нуждается наиболее остро. Она позволит помочь тем, у кого доходы находятся на уровне 10−12 тысяч рублей. Им будут выплачиваться дополнительные пособия. Для тех, кто получает большие пенсии в размере 40−50 и даже 25−30 тысяч рублей или является работающим пенсионером, отсутствие некоторых льгот не будет катастрофичным. Часть выплат для этой категории будет “заморожена” — в пользу людей, которые наиболее остро нуждаются в дополнительной поддержке. Мы понимаем, что это непростой процесс, но он исключительно важный», — отметил Николай Меркушкин.

Губернатор напомнил, что во всем мире социальная помощь ориентирована на нуждающихся людей: «Это люди, которые в силу ряда причин оказались в трудной жизненной ситуации — не получили вовремя образование, росли в трудных условиях, не смогли стать успешными людьми и в итоге не заработали средства, которые бы позволили в пожилом возрасте сводить концы с концами. Кто-то может сказать: “Человек плохо работал, когда был молод”, и наверное они будут правы. Но есть люди, у которых доход в месяц составляет от 8 до 10 тысяч рублей. Именно им мы будем выплачивать дополнительную, увеличенную более, чем в 3 раза социальную выплату. И для них она будет существенной поддержкой».

По инициативе Губернатора принят целый ряд конкретных шагов по сокращению управленческих расходов. Сэкономленные средства — более 2,8 млрд рублей, планируется направить на решение первостепенных социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью. В первую очередь — на оказание адресной социальной поддержки наиболее нуждающимся категориям людей.

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