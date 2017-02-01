Лукашенко поздравил Лещенко с юбилеем
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с юбилеем, сообщили БЕЛТА в
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с юбилеем, сообщили БЕЛТА в
«Вы по праву принадлежите к числу ярких эстрадных исполнителей, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства. Ваш удивительный по красоте голос, уникальная манера исполнения, жизнеутверждающая сила и истинный гуманизм покорили сердца многочисленных поклонников разных поколений и стран», — говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что талант и богатый опыт Льва Лещенко будут и в дальнейшем служить обогащению современного искусства, а преданность любимому делу станет примером для молодых артистов.