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08:43 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил Лещенко с юбилеем

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Вы по праву принадлежите к числу ярких эстрадных исполнителей, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства. Ваш удивительный по красоте голос, уникальная манера исполнения, жизнеутверждающая сила и истинный гуманизм покорили сердца многочисленных поклонников разных поколений и стран», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что талант и богатый опыт Льва Лещенко будут и в дальнейшем служить обогащению современного искусства, а преданность любимому делу станет примером для молодых артистов.

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