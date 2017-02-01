Белый дом запретил своим представителям выступать на CNN
Советник президента США заявил, что администрация не будет сотрудничать с телеканалом.
Советник президента США заявил, что администрация не будет сотрудничать с телеканалом.
В Белом доме приняли решение не отправлять своих представителей выступать в эфире телеканала CNN.
Полный бойкот телеканалу не объявлен, но сотрудники новой администрации США не будут появляться в его студии.
Об этом сообщает издание Politico.
«Мы направляем своих представителей туда, где, на наш взгляд, имеет смысл продвигать нашу повестку», — заявили в администрации, подчеркнув, что CNN такой площадкой не является.
При этом представители Белого дома продолжают идти на контакт с репортерами CNN, однако
Ранее Спайсер заявил, что CNN от Белого дома не отлучали, но администрация не собирается «сотрудничать с людьми, у которых нет ни малейшего желания воспринимать