Белый дом запретил своим представителям выступать на CNN

В Белом доме приняли решение не отправлять своих представителей выступать в эфире телеканала CNN.

Полный бойкот телеканалу не объявлен, но сотрудники новой администрации США не будут появляться в его студии.

«Мы направляем своих представителей туда, где, на наш взгляд, имеет смысл продвигать нашу повестку», — заявили в администрации, подчеркнув, что CNN такой площадкой не является.

При этом представители Белого дома продолжают идти на контакт с репортерами CNN, однако пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй не принимают участия в программах канала, в том числе в воскресной передаче «Положение страны».