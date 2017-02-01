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08:53 (мск), источник: Известия.Ру

Белый дом запретил своим представителям выступать на CNN

Советник президента США заявил, что администрация не будет сотрудничать с телеканалом.

Источник: Reuters

В Белом доме приняли решение не отправлять своих представителей выступать в эфире телеканала CNN.

Полный бойкот телеканалу не объявлен, но сотрудники новой администрации США не будут появляться в его студии.

Об этом сообщает издание Politico.

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«Мы направляем своих представителей туда, где, на наш взгляд, имеет смысл продвигать нашу повестку», — заявили в администрации, подчеркнув, что CNN такой площадкой не является.

При этом представители Белого дома продолжают идти на контакт с репортерами CNN, однако пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй не принимают участия в программах канала, в том числе в воскресной передаче «Положение страны».

Ранее Спайсер заявил, что CNN от Белого дома не отлучали, но администрация не собирается «сотрудничать с людьми, у которых нет ни малейшего желания воспринимать что-либо правильно».

Комментарии
5
Максим
Ща инструкции получат и понесётся словесный понос.
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Игорь Рогов
А на сердюкова и его назначение можно по вашему, тявкнуть"? Ведь собственная привычка тявкать невольно выскакивает и выдаёт носителя собачьего тулупчика? Если есть правда за спиной, то можно и Богов с Олимпа свергнуть.
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Олег Вещий
Тролли пошли за получением молока, за вредность труда!) Вот щас напьются и понесутся просвещать... если молоко просроченным не окажется)
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