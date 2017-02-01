Юрий Трутнев: Через месяц появится кредит под 8% годовых
Льготная ипотека — одна из самых ожидаемых мер господдержки для будущих владельцев гектара.
Льготная ипотека — одна из самых ожидаемых мер господдержки для будущих владельцев гектара.
Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.
Владельцы дальневосточного гектара смогут получить кредит под 8% годовых. Об этом сообщил «РГ»
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в рамках собственной прибыли
Потребительский кредит владельцам гектара предоставят под 8% годовых на пять лет. Это конечная ставка для потребителя, больше сверху ничего не накрутят, — заверил Трутнев.