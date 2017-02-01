Юрий Трутнев: Через месяц появится кредит под 8% годовых

Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.

Владельцы дальневосточного гектара смогут получить кредит под 8% годовых. Об этом сообщил «РГ» вице-премьер, полпред президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев. Льготная ипотека — одна из самых ожидаемых мер господдержки для будущих владельцев гектара. 87% россиян, участвующих или планирующих поучаствовать в дальневосточной программе, назвали вопрос строительства дома для проживания на земельном участке критически важным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Российскую газету».

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в рамках собственной прибыли чуть-чуть подвинуло ставки. Совсем немножко — на 0,25 процента, но сократило. Но у АИЖК все равно получилось 10,25 процента», — рассказал Юрий Трутнев. В то же время было дано поручение создать инструмент поддержки по освоению одного гектара Фонду по развитию Дальнего Востока. «Он поработал с банками, они договорились. В течение ближайшего месяца, я думаю, на рынок выйдет новый продукт с «Почта Банком».

Потребительский кредит владельцам гектара предоставят под 8% годовых на пять лет. Это конечная ставка для потребителя, больше сверху ничего не накрутят, — заверил Трутнев.