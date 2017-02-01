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08:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Глава ГУ МЧС по Свердловской области покидает пост

Имя преемника пока неизвестно.

Руководитель ГУ МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский уходит в отставку, сообщил «Уралинформбюро» источник в ведомстве. Сейчас он проходит военно-врачебную комиссию. Кто станет преемником А. Заленского, пока неизвестно.

В пресс-службе свердловского ГУ МЧС эту информацию комментировать отказались, перенаправив в Сибирский региональный центр МЧС, в ведение которого переходят уральские спасатели.

«Мне пока об этом ничего неизвестно — я рапорта не видела. Если человек хочет уйти — это его право. Но могу сказать, что это процесс очень длительный и неоднозначный. Из нашей системы ведь так просто не уйти — нужно проходить комиссию, отгулять дни отпуска, если остались. К тому же кадровые вопросы решает центральная аттестационная комиссия в Москве, а приказ об увольнении подписывает президент», — пояснила «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы СРЦ Ирина Бутенко.

Андрей Заленский возглавляет свердловское ГУ МЧС с августа 2010 года.

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