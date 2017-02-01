Глава ГУ МЧС по Свердловской области покидает пост
Имя преемника пока неизвестно.
Имя преемника пока неизвестно.
Руководитель ГУ МЧС по Свердловской области
В
«Мне пока об этом ничего неизвестно — я рапорта не видела. Если человек хочет уйти — это его право. Но могу сказать, что это процесс очень длительный и неоднозначный. Из нашей системы ведь так просто не уйти — нужно проходить комиссию, отгулять дни отпуска, если остались. К тому же кадровые вопросы решает центральная аттестационная комиссия в Москве, а приказ об увольнении подписывает президент», — пояснила «Уралинформбюро» руководитель
Андрей Заленский возглавляет свердловское ГУ МЧС с августа 2010 года.