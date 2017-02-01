Борис Дубровский сегодня инспектирует Ашу
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский продолжает инспектировать муниципальные образования региона.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский продолжает инспектировать муниципальные образования региона.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ»
Глава региона планирует посетить Ашинский металлургический завод. Кроме того, в Аше Борис Дубровский проведет совещание по
Заместитель губернатора Руслан Гаттаров, курирующий экономику региона, сегодня посетит Златоустовский городской округ. В его планах посещение четырех промышленных предприятий города.