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10:32 (мск), источник: Югополис

Сочи готовит предложения в высшие эшелоны власти об особом статусе города

При этом подчеркивается, что новый статус не должен предусматривать выхода Сочи из состава Краснодарского края.

Ежегодное увеличение количества туристов и специфический рельеф Сочи требуют необходимости принятия особого статуса для города-курорта, считает депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Тепляков.

«Только специально разработанный статус поможет Сочи бороться с такими проблемами как неожиданные снегопады в приморской части города зимой и огромным потоком мусора в летний период. И это только две проблемы из десятков, которые возникают в городе-курорте в течение календарного года», — сказал агентству «Интерфакс-Юг» Тепляков.

Он отметил, что Сочи — город с огромной протяженностью вдоль побережья Черного моря, граничащий узкой полосой с Национальным парком. Горный рельеф только ухудшает ситуацию. При этом курорт живет по тем же нормам и правилам, что и другой среднестатистический город Российской Федерации.

По его словам, в настоящее время Сочи для обычного режима имеет необходимое количество снегоуборочной и мусороуборочной техники. Но ее не хватает с таким большим потоком туристов и спецификой климата.

«Мэр Сочи Анатолий Пахомов совместно с депутатами Государственной Думы и других уровней готовит предложения в высшие эшелоны власти для того, чтобы возможно было решить эти проблемы в правовом поле. Также мэр города отметил, что новый статус не должен предусматривать выхода Сочи из состава Краснодарского края», — сказал Тепляков.

Как сообщал «Югополис», в Сочи последние два дня не прекращался снегопад, спецтехника не успевала расчищать автодороги. В ночь на 31 января несколько раз был закрыт Мамайский перевал для расчистки трассы. Из-за гололеда автомобили не могли проехать по многим трассам, а в горных районах Сочи из-за снежных завалов проезд был закрыт совсем. На борьбу со стихией вышли волонтеры и жители Сочи. В настоящее время расчистка улиц и автодорог от снегопада продолжается.

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