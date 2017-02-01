Сочи готовит предложения в высшие эшелоны власти об особом статусе города
При этом подчеркивается, что новый статус не должен предусматривать выхода Сочи из состава Краснодарского края.
При этом подчеркивается, что новый статус не должен предусматривать выхода Сочи из состава Краснодарского края.
Ежегодное увеличение количества туристов и специфический рельеф Сочи требуют необходимости принятия особого статуса для
«Только специально разработанный статус поможет Сочи бороться с такими проблемами как неожиданные снегопады в приморской части города зимой и огромным потоком мусора в летний период. И это только две проблемы из десятков, которые возникают в
Он отметил, что Сочи — город с огромной протяженностью вдоль побережья Черного моря, граничащий узкой полосой с Национальным парком. Горный рельеф только ухудшает ситуацию. При этом курорт живет по тем же нормам и правилам, что и другой среднестатистический город Российской Федерации.
По его словам, в настоящее время Сочи для обычного режима имеет необходимое количество снегоуборочной и мусороуборочной техники. Но ее не хватает с таким большим потоком туристов и спецификой климата.
«Мэр Сочи Анатолий Пахомов совместно с депутатами Государственной Думы и других уровней готовит предложения в высшие эшелоны власти для того, чтобы возможно было решить эти проблемы в правовом поле. Также мэр города отметил, что новый статус не должен предусматривать выхода Сочи из состава Краснодарского края», — сказал Тепляков.
Как сообщал «Югополис», в Сочи последние два дня не прекращался снегопад, спецтехника не успевала расчищать автодороги. В ночь на 31 января несколько раз был закрыт Мамайский перевал для расчистки трассы.