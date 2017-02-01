Сочи готовит предложения в высшие эшелоны власти об особом статусе города

Ежегодное увеличение количества туристов и специфический рельеф Сочи требуют необходимости принятия особого статуса для города-курорта, считает депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Тепляков.

«Только специально разработанный статус поможет Сочи бороться с такими проблемами как неожиданные снегопады в приморской части города зимой и огромным потоком мусора в летний период. И это только две проблемы из десятков, которые возникают в городе-курорте в течение календарного года», — сказал агентству «Интерфакс-Юг» Тепляков.

Он отметил, что Сочи — город с огромной протяженностью вдоль побережья Черного моря, граничащий узкой полосой с Национальным парком. Горный рельеф только ухудшает ситуацию. При этом курорт живет по тем же нормам и правилам, что и другой среднестатистический город Российской Федерации.

По его словам, в настоящее время Сочи для обычного режима имеет необходимое количество снегоуборочной и мусороуборочной техники. Но ее не хватает с таким большим потоком туристов и спецификой климата.

«Мэр Сочи Анатолий Пахомов совместно с депутатами Государственной Думы и других уровней готовит предложения в высшие эшелоны власти для того, чтобы возможно было решить эти проблемы в правовом поле. Также мэр города отметил, что новый статус не должен предусматривать выхода Сочи из состава Краснодарского края», — сказал Тепляков.