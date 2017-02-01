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08:37 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Хуг заявил о провокационных действиях от обеих сторон в Авдеевке

Наблюдатели СММ ОБСЕ сталкиваются с трудностями при получении доступа к территорий по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки.

Источник: Telegraf.com.ua

Причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, передает «Зеркало Недели».

«Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии соприкосновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон является основной причиной того, что происходит», — сказал он во время посещения Авдеевки во вторник.

Хуг заявил, что сторонам необходимо обеспечить доступ ремонтных бригад к проведению работ по восстановлению сетей электропитания, водоснабжения и теплоснабжения, и предоставить наблюдателям СММ безопасный доступ по обе стороны от линии соприкосновения.

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