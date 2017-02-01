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08:35 (мск), источник: 365info.kz

Депутаты мажилиса отправляются в регионы Казахстана

Народные избранники будут на местах разъяснять населению республики суть задач, поставленных Нурсултаном Назарбаевым в его послании.

Источник: 365info.kz

1 февраля на пленарном заседании мажилиса спикер нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин прокомментировал послание главы государства народу Казахстана.

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— Обозначенные президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым пять основных приоритетов третьей модернизации Казахстана, безусловно, позволят создать новую модель экономического роста, которая обеспечит успешное продвижение нашей страны в число 30-ти самых передовых государств мира. И главное — это то, что послание не только даёт нам чёткие цели для работы в предстоящий период, но и обладает мощной консолидирующей силой, которая, несомненно, мобилизует всех казахстанцев для дальнейшей реализации стратегии «Казахстан-2050» на базе плана нации «100 конкретных шагов, — отметил Нигматулин. По мнению спикера мажилиса, изучение и реализация послания — дело всех и каждого, и, в частности, депутатского корпуса.

— Мы должны донести суть задач, поставленных президентом, до наших избирателей. Поэтому после сегодняшнего пленарного заседания все мы выезжаем в регионы для разъяснения населению основных положений послания главы государства Это очень важная и ответственная миссия, с которой мы всегда успешно справлялись, — подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Также на обсуждение депутатов были вынесены законопроекты о внесении изменений в Конституцию РК, об изменениях в закон, регулирующий деятельность Высшего судебного совета и проект закона о пастбищах.

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