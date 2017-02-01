Избраны заместители секретаря регионального отделения «Единой России»

Заслушав выступление по этому вопросу секретаря реготделения Николая Дёмкина, члены президиума регионального политсовета единогласно выбрали предложенные кандидатуры его заместителей. Заместителями Николая Дёмкина стали:
— Александр Бойченко, руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае;.
— Юрий Борисовец, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края;.
— Юрий Уткин (заместитель секретаря по политическому планированию и проектной работе), председатель Пермской городской думы;.
— Вячеслав Григорьев, врио руководителя регионального исполкома партии, депутат Пермской городской думы.
Также президиум рассмотрел назначение 52 кандидатур на должности руководителей местных исполкомов и восьми местных общественных приёмных. Все они будут представлены центральному исполкому партии для согласования.