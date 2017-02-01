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09:03 (мск), источник: NewsKo

Избраны заместители секретаря регионального отделения «Единой России»

На состоявшемся 31 января заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края были приняты кадровые решения. Президиум избрал заместителей секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.

Заслушав выступление по этому вопросу секретаря реготделения Николая Дёмкина, члены президиума регионального политсовета единогласно выбрали предложенные кандидатуры его заместителей. Заместителями Николая Дёмкина стали:

— Александр Бойченко, руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае;.

— Юрий Борисовец, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края;.

— Юрий Уткин (заместитель секретаря по политическому планированию и проектной работе), председатель Пермской городской думы;.

— Вячеслав Григорьев, врио руководителя регионального исполкома партии, депутат Пермской городской думы.

Также президиум рассмотрел назначение 52 кандидатур на должности руководителей местных исполкомов и восьми местных общественных приёмных. Все они будут представлены центральному исполкому партии для согласования.

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