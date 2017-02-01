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09:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в десятый раз стартует Школа российской политики

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 2 февраля в Уфе состоится торжественное открытие Школы российской политики по профилю «Молодежный кадровый резерв» (Молодежное правительство).

Школа стартует уже в десятый раз. Особенностью проекта в этом году станет программа обучения, которая предусматривает обязательное наличие у каждого абитуриента профильного проекта, удовлетворяющего всем условиям конкурса, и цикличный характер обучения (два-три дня в месяц).

В оргкомитет конкурса поступило более 160 заявок с проектами. По итогам отбора в Школу зачислено 45 молодых людей в возрасте до 35 лет. Проекты в ШРП-10 представлены по шести основным направлениям деятельности Правительства РБ: финансово-экономический блок; социально-гуманитарный (образование, здравоохранение, культура, социальная защита); молодежная политика, спорт и туризм; инновации, промышленность и экология; жилищная политика, транспорт и инфраструктурное развитие; развитие агропромышленного комплекса.

Своим опытом со слушателями Школы российской политики поделятся ведущие политики, государственные и общественные деятели, ведущие эксперты и политики. Также в программе обучения запланированы лекции и мастер-классы, консультации по проектным работам, стажировка в органах государственной власти и управления и выпускная защита проектов.

Справка. Школа российской политики открылась в 2010 году на базе Уфимского филиала Российского государственного социального университета и Центра социально-консервативной политики при поддержке администрации Главы РБ. За это время осуществлено девять наборов, обучение прошли 306 человек, реализовано 82 проекта. Среди них «Университет третьего возраста», «Гагаринские дни», «Приведи ребенка в спорт», «Аллея звезд Уфы», Уфимский международный марафон, Центр реабилитации «Любимый малыш», Школа молодого журналиста.

Торжественное открытие ШРП-10 состоится в Доме Республики в 14.30.

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