В Уфе в десятый раз стартует Школа российской политики
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 2 февраля в Уфе состоится торжественное открытие Школы российской политики по профилю «Молодежный кадровый резерв» (Молодежное правительство).
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 2 февраля в Уфе состоится торжественное открытие Школы российской политики по профилю «Молодежный кадровый резерв» (Молодежное правительство).
Школа стартует уже в десятый раз. Особенностью проекта в этом году станет программа обучения, которая предусматривает обязательное наличие у каждого абитуриента профильного проекта, удовлетворяющего всем условиям конкурса, и цикличный характер обучения (два-три дня в месяц).
В оргкомитет конкурса поступило более 160 заявок с проектами. По итогам отбора в Школу зачислено 45 молодых людей в возрасте до 35 лет. Проекты в ШРП-10 представлены по шести основным направлениям деятельности Правительства РБ:
Своим опытом со слушателями Школы российской политики поделятся ведущие политики, государственные и общественные деятели, ведущие эксперты и политики. Также в программе обучения запланированы лекции и
Справка. Школа российской политики открылась в 2010 году на базе Уфимского филиала Российского государственного социального университета и Центра
Торжественное открытие ШРП-10 состоится в Доме Республики в 14.30.