Исекешев прокомментировал жалобу на условия в детском саду в Астане

Асет Исекешев пообещал проверить детский сад после жалобы в Facebook, передает Tengrinews.kz.

В Facebook в группе «Астана — Что? Где? Когда?» пожаловались на условия в детском саду в Астане. По словам Жанны Шапеновой, в дошкольном учреждении постоянная текучка воспитателей, плачевное состояние мебели для детей.

Исекешев пообещал разобраться в ситуации и все исправить.

«Доброе утро. Сегодня же проверим и все исправим», — ответил в комментариях столичный градоначальник.

Это уже не первая жалоба в социальной сети, на которую отреагировал аким Астаны.

Ранее Асет Исекешев ответил на критику работы cкорой помощи в Астане.