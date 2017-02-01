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12:28 (мск), источник: Tengrinews

Исекешев прокомментировал жалобу на условия в детском саду в Астане

Жительница Астаны через Facebook попросила обратить внимание на работу детского сада на левом берегу столицы.

Источник: Tengrinews

Асет Исекешев пообещал проверить детский сад после жалобы в Facebook, передает Tengrinews.kz.

В Facebook в группе «Астана — Что? Где? Когда?» пожаловались на условия в детском саду в Астане. По словам Жанны Шапеновой, в дошкольном учреждении постоянная текучка воспитателей, плачевное состояние мебели для детей.

Исекешев пообещал разобраться в ситуации и все исправить.

«Доброе утро. Сегодня же проверим и все исправим», — ответил в комментариях столичный градоначальник.

Это уже не первая жалоба в социальной сети, на которую отреагировал аким Астаны.

Ранее Асет Исекешев ответил на критику работы cкорой помощи в Астане.

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