Исекешев прокомментировал жалобу на условия в детском саду в Астане
Жительница Астаны через Facebook попросила обратить внимание на работу детского сада на левом берегу столицы.
Жительница Астаны через Facebook попросила обратить внимание на работу детского сада на левом берегу столицы.
Асет Исекешев пообещал проверить детский сад после жалобы в Facebook, передает Tengrinews.kz.
В Facebook в группе «Астана — Что? Где? Когда?» пожаловались на условия в детском саду в Астане. По словам Жанны Шапеновой, в дошкольном учреждении постоянная текучка воспитателей, плачевное состояние мебели для детей.
Исекешев пообещал разобраться в ситуации и все исправить.
«Доброе утро. Сегодня же проверим и все исправим», — ответил в комментариях столичный градоначальник.
Это уже не первая жалоба в социальной сети, на которую отреагировал аким Астаны.
Ранее Асет Исекешев ответил на критику работы cкорой помощи в Астане.