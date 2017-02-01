Детский омбудсмен выступила против демонизации семьи в Приморье
Уполномоченный представитель по правам ребёнка в ПК прокомментировала принятие Госдумой так называемого «закона о шлепках». Об этом сообщает ИА «Дейта».
Уполномоченный представитель по правам ребёнка в ПК прокомментировала принятие Госдумой так называемого «закона о шлепках». Об этом сообщает ИА «Дейта».
В беседе с корреспондентом Дейты Анна Личковаха заметила, что принятие данной поправки было вызвано существованием юридического противоречия, когда за не повлёкшее серьезной угрозы здоровью ребёнка физическое воздействие близкий родственник мог получить реальное лишение свободы сроком до двух лет, а аналогичное действие со стороны постороннего лица, влекло лишь административное наказание.
«Безусловно, я выступаю против любого насилия в отношении детей, как физического, так и психологического. Но при действующем порядке вещей, складывалась некая опасная демонизация семьи. Семья позиционируется ни как храм, где происходит воспитание ребёнка, а как источник некоего негатива, жестокости и злости. Что работает на разрушение