Детский омбудсмен выступила против демонизации семьи в Приморье

В беседе с корреспондентом Дейты Анна Личковаха заметила, что принятие данной поправки было вызвано существованием юридического противоречия, когда за не повлёкшее серьезной угрозы здоровью ребёнка физическое воздействие близкий родственник мог получить реальное лишение свободы сроком до двух лет, а аналогичное действие со стороны постороннего лица, влекло лишь административное наказание.

«Безусловно, я выступаю против любого насилия в отношении детей, как физического, так и психологического. Но при действующем порядке вещей, складывалась некая опасная демонизация семьи. Семья позиционируется ни как храм, где происходит воспитание ребёнка, а как источник некоего негатива, жестокости и злости. Что работает на разрушение родительско-детских отношений. Поэтому речь идёт о равнозначном подходе к разным лицам. И у близкого и чужого ребёнку человеку должна быть одинаковая степень ответственности» — отметила детский обмудсмен.