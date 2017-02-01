Юрий Трутнев лично вручил приморцам сертификаты на дальневосточные гектары

Владивосток, 1 февраля, PrimaMedia.

Полномочный представитель президента РФ в ДФО — заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев из своих рук вручил жителям Приморья сертификаты на бесплатную землю. Также в торжественном мероприятии принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации региона.

Собравшиеся рассказали полпреду и главе региона, как собираются использовать полученную землю. Например, семья Воронецких взяла сразу четыре земельных участка — по одному на каждого члена семейства.

«Мы взяли землю на берегу моря в Шкотовском районе. Планируем организовать там базу отдыха, и ежегодно приезжать туда с детьми на летние каникулы», — сказала Ксения Воронецкая.

Получившие гектары жители Приморья собираются выращивать на них дикоросы, кто-то хочет личный плодовый сад. Юрий Трутнев пожелал получателям гектара удачи в освоении земли и вручил каждому из них именные сертификаты о передаче участков в пользование.

«Пусть этот день станет новой страницей в истории ваших семей. Желаю, чтобы уже в скором времени на ваших участках появились дома, сады, сельхозугодья», — сказал полпред.