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09:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Юрий Трутнев лично вручил приморцам сертификаты на дальневосточные гектары

Ещё несколько жителей края стали обладателями бесплатного участка земли в Приморье.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 1 февраля, PrimaMedia.

Полномочный представитель президента РФ в ДФО — заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев из своих рук вручил жителям Приморья сертификаты на бесплатную землю. Также в торжественном мероприятии принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации региона.

Собравшиеся рассказали полпреду и главе региона, как собираются использовать полученную землю. Например, семья Воронецких взяла сразу четыре земельных участка — по одному на каждого члена семейства.

«Мы взяли землю на берегу моря в Шкотовском районе. Планируем организовать там базу отдыха, и ежегодно приезжать туда с детьми на летние каникулы», — сказала Ксения Воронецкая.

Получившие гектары жители Приморья собираются выращивать на них дикоросы, кто-то хочет личный плодовый сад. Юрий Трутнев пожелал получателям гектара удачи в освоении земли и вручил каждому из них именные сертификаты о передаче участков в пользование.

«Пусть этот день станет новой страницей в истории ваших семей. Желаю, чтобы уже в скором времени на ваших участках появились дома, сады, сельхозугодья», — сказал полпред.

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