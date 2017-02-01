Власти Крыма считают 2017 год переломным в решении проблем водоснабжения полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Нынешний год станет переломным в решении проблемы обеспечения питьевой водой восточных регионов Крыма, где от ее нехватки страдают около 400 тысяч человек, сообщил ТАСС министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

«В сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов подземной воды. Пока поставка осуществляется по временной схеме — это около 70 тыс. кубометров. Со сдачей первой очереди водовода подача увеличится до 195 тыс. кубометров, и проблем с обеспечением водой восточной части Крыма не будет», — отметил собеседник агентства.

По его словам, будет проложено 30 км труб от построенного водозабора в Нижнегорском районе до точки сброса в русло пустующего Северо-Крымского канала. До 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма магистральный водовод будет продолжен непосредственно до Керчи — крайней восточной точки Крымского полуострова, его общая протяженность составит около 220 км.

Кукуруза и подсолнечник — замена рису

От перекрытия Северо-Крымского канала наиболее пострадало сельское хозяйство полуострова. Ранее здесь было около 130−140 тыс. га орошаемых земель, сейчас их площадь сократилась до 13 тыс. га. Ущерб, который ежегодно несет сельское хозяйство Крыма из-за фактически разрушения в украинский период системы орошения сельхозземель оценивается в 14 млрд рублей, отмечают в региональном Министерстве сельского хозяйства.

Наиболее пострадало рисоводство, которое сейчас полностью выведено из севооборота. Воды для заполнения рисовых чеков в достаточном количестве нет, поэтому не стало и урожая риса, который до 2014 года собирал Крым в объеме 80−100 тыс. тонн.

Сельхозпроизводители переключились на выращивание других культур, которые устойчивы к воздействию засухи. Речь идет о кукурузе, подсолнечнике, рапсе, сафлоре. «Несмотря на нехватку воды, аграриям Крыма удалось собрать неплохой урожай зерновых и зернобобовых культур — около 1, 4 млн тонн, что на 13% выше показателей 2015 года. Рапса и подсолнечника, а также других масличных культур, на 33% больше», — отметил глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

В планах аграриев на 2017 год — дополнительно ввести в эксплуатацию порядка 1,5 тыс. гектаров площадей под орошением. Речь идет о капельном орошении, как наиболее экономичном и выгодном способе полива. За последние два года по программе развития мелиорации земель сельхозназначения было введено в эксплуатацию 346,6 гектара площадей под капельным орошением. Кроме того, предприятиями построено 2 водонакопительных бассейна и 15 скважин, введение в эксплуатацию которых позволит обеспечить подачу воды для орошения сельскохозяйственных культур на площади 670 гектаров.

Единый тариф

Еще одна проблема, которую испытывают жители Крыма — значительный разброс тарифов на водоснабжение. Эту задачу власти обещают решить к 2020 году. Сейчас власти разрабатывают единый тариф для населения по водоснабжению, поскольку разброс стоимости одного кубического метра воды в регионах республики весьма существенный, в отличие от Севастополя, где тарифы, как сообщили в правительстве города, остаются неизменными (31, 97 руб. за 1 кубометр).

В республике Крым — от 10 руб. за кубометр в Джанкойском районе до 61 рубля в Ленинском районе. На этот разброс в тарифе обратил внимание президент РФ, который поручил руководству региона разобраться с выравниванием тарифов. Крымчане за основу взяли опыт Московской области по введению единого тарифа на водоснабжение, сообщила председатель Государственного комитета по ценам и тарифам региона Нина Зотович.

«Изучив их опыт, мы увидели, что это достаточно эффективно. Безусловно, введение этого тарифа происходит не разово, не за один год, и сейчас говорить о конкретной дате введения единых тарифов будет некорректно. Эту работу мы планируем завершить к 2020 году», — сообщила она. Основными участниками проекта по выравниванию тарифов, являются 10 водоснабжающих организаций региона, доля которых в общем объеме поставок питьевой воды в Крыму превышает 90%.

Вместо вод Днепра — подземные воды

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде как для заполнения водохранилищ, так и для орошения. Общий дефицит в питьевой воде в Крыму составляет примерно 300 млн кубометров в сутки при потребности в 1,2 млрд кубометров.

В наиболее сложной ситуации оказалась восточная часть Крымского полуострова, где проживает около 400 тысяч человек. Действующие здесь три водохранилища заполнялись как раз водой из Северо-Крымского канала. В остальных районах полуострова ситуация с водоснабжением опасений не вызывает благодаря наполнению водохранилищ водой из горных рек и источников, а также естественному заполнению с выпадением осадков.

Для решения проблем с водоснабжением восточной части полуострова власти Крыма приняли решение питать водохранилища из подземных источников. При поддержке Минприроды России на полуострове реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В Нижнегорском районе были пробурены 36 скважин, которые объединили в три водозабора. Их общий дебит составляет 195 тыс. кубометров.

Вода из-под земли подается по временной схеме: от водозаборов проложены трубы, пропускная способность которых не позволяет подавать достаточное количество воды, для чего собственно и необходимо прокладывать трубы более крупного диаметра. Далее вода поступает в русло Северо-Крымского канала, а затем — в водохранилища.

Сорок миллиардов на воду для Крыма

В ближайшие годы для решения проблемы обеспечения Крыма пресной водой государством будет вложено более 40 млрд рублей. Эту сумму озвучил президент РФ, отвечая на вопросы участников регионального «Форума действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте, который состоялся в октябре прошлого года. Он подчеркнул, что деньги необходимо рационально израсходовать и добиться нужного результата с помощью скважин, водоводов, опреснения воды и т. д.

Новое водохранилище для Севастополя

Острую проблему с водоснабжением испытывает и еще один новый субъект РФ — город федерального значения Севастополь. Главным и по сути единственным источником водоснабжения Севастополя является Чернореченское водохранилище, находящееся в Байдарской долине и имеющее объем 64,2 млн кубических метров.

Этого объема городу с более чем 400 тыс. населения не хватает. Для решения проблемы водоснабжения Севастополя было решено построить Соколининское водохранилище и тракт для переброски части вод крымской реки Коккозка, на что в федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2020 года заложено 1,7 млрд рублей.

Однако сейчас целесообразность реализации этого проекта ставится под сомнение, поэтому власти Севастополя в конце 2016 года расторгли договор на его проектирование и заказали технико-экономическое обоснование (ТЭО) для поиска оптимального решения проблемы водоснабжения Севастополя. Общая стоимость ТЭО составляет 59 млн рублей, которые выделены из резервного фонда правительства Севастополя акционерному обществу «Объединенная градостроительная корпорация». Планируется, что в бюджет города эти средства будут возвращены за счет ФЦП.

Помощь из Сибири

Частично решить проблему с питьевой водой, а также с подачей воды для нужд сельского хозяйства помогут опреснительные установки и установки для очистки сточных вод. Передовые отечественные технологии для этого имеются. В частности, Госкомитет по водному хозяйству Крыма считает необходимым включение предложений двух российских компаний по внедрению опреснительных установок для обеспечения районов полуострова качественной водой.

Для улучшения качественных характеристик питьевой воды в населенных пунктах Крыма предлагается разместить небольшие опреснительные установки нового поколения, которые могут производить пресную воду для питья и технических нужд.

Крымчанам окажут помощь и ученые из Новосибирска. Так, водоканал Симферополя заинтересовался разработанной сибирскими учеными системой биологической очистки сточных вод с применением озона, эффективность которой оценивается в два раза выше существующих аналогов.