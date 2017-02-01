Ужесточающий требования к судьям законопроект рассмотрел Мажилис

Ранее отмечалось, что в Казахстане введена процедура оценки деятельности судей через каждые пять лет на основании показателей качества отправления правосудия, соблюдения норм судейской этики и трудовой дисциплины.

Мажилис Парламента РК рассмотрел проект конституционного закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК», сообщает корреспондент Tengrinews.kz. В частности, вносятся поправки в конституционный закон «О судебной системе и статусе судей РК», направленные на совершенствование мер, принимаемых по итогам периодической оценки профессиональной деятельности судей.

«Действующий механизм оценки требует пересмотра. В соответствии с законом в случае получения судьей отрицательного результата по итогам оценки судебными жюри принимается решение о повышении квалификации судьи и проведении повторной оценки профессиональной деятельности по истечении года. Только в случае отрицательного результата повторной оценки выносится решение о признании судьи, не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности. Таким образом, первичный отрицательный результат профессиональной деятельности судей, свидетельствующий о несоответствии занимаемой должности, не является основанием для освобождения их от должности», — сообщил судья Верховного Суда РК Акылтай Касымов.

В этой связи, по словам Касымова, в целях дальнейшего повышения качественного состава судейского корпуса, совершенствования механизма оценки стимулирования роста профессиональной квалификации проектом конституционного закона предлагается освобождать судью от должности в случае получения отрицательного результата периодической оценки его деятельности без повторной оценки.

«Также проектом регламентируется порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса в случае принятия судебным жюри решения о переводе судьи в другой суд или же на другую специализацию», — добавил судья Верховного Суда.