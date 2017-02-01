Рева: МВФ требует повысить пенсионный возраст

Об этом в эфире NewsOne заявил глава ведомства Андрей Рева. Он уточнил, что Министерство уже почти год работает над пенсионной реформой:

«Над пенсионной реформой мы работаем уже 10 месяцев… Есть проблема наполнения Пенсионного фонда, ее можно решить двумя путями: или уменьшить количество тех, кто получает пенсию, или увеличить количество тех, кто платит. В первом случае нужно повышать пенсионный возраст, чтобы было больше тех, кто платит, нужно их простимулировать, они должны увидеть преимущества этого».

Украина, по словам Ревы, не может себе позволить повышать пенсионный возраст, как это делают в Германии.