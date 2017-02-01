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09:57 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Рева: МВФ требует повысить пенсионный возраст

Международный валютный фонд требует повысить пенсионный возраст для украинцев, но в нынешней ситуации у Минсоцполитики нет аргументов в пользу такой меры.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом в эфире NewsOne заявил глава ведомства Андрей Рева. Он уточнил, что Министерство уже почти год работает над пенсионной реформой:

«Над пенсионной реформой мы работаем уже 10 месяцев… Есть проблема наполнения Пенсионного фонда, ее можно решить двумя путями: или уменьшить количество тех, кто получает пенсию, или увеличить количество тех, кто платит. В первом случае нужно повышать пенсионный возраст, чтобы было больше тех, кто платит, нужно их простимулировать, они должны увидеть преимущества этого».

Украина, по словам Ревы, не может себе позволить повышать пенсионный возраст, как это делают в Германии.

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«В Германии население стареет. Количество тех, кто платит становится меньше, а количество пенсионеров увеличивается благодаря хорошей медицине. У них для наполнения Пенсионного фонда нужно повышать налог или повышать пенсионный возраст. Поэтому они постепенно повышают пенсионный возраст. В Украине же 11 млн пенсионеров и 26 млн потенциальных налогоплательщиков. А платят только 10,5 млн. Есть у нас необходимость повышать пенсионный возраст? Мы считаем, что есть возможность увеличить количество тех, кто платит. А МВФ предлагает противоположное. В этом вся наша дискуссия с МВФ», — добавил министр.

Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста будет последним шагом после исчерпания всех возможностей решения проблемы Пенсионного фонда.

«Если бы я был убежден, что пенсионный возраст нужно повышать, я бы вышел и публично об этом заявил. Я бы взял на себя политическую смелость, но пока я не имею аргументов для этого. Я вижу другие возможности решения проблемы», — подытожил Рева.

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