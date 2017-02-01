Межмидовские консультации СНГ пройдут в Минске 2 — 3 февраля
Одним из ключевых вопросов, которые планируется обсудить в белорусской столице, является адаптация СНГ к современным реалиям.
Одним из ключевых вопросов, которые планируется обсудить в белорусской столице, является адаптация СНГ к современным реалиям.
МИНСК, 1 фев — Sputnik. Вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств стран СНГ будут обсуждены в Минске в
Впервые многоуровневые межмидовские консультации в рамках СНГ прошли в 1995 году, их расценивают как важный инструмент политического взаимодействия стран Содружества.
«
Там отметили, что основными целями консультаций является широкий обмен информацией и мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, региональной и глобальной политике, представляющим взаимный интерес, подчеркнули в Исполкоме СНГ.