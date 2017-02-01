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09:50 (мск), источник: Sputnik.by

Межмидовские консультации СНГ пройдут в Минске 2 — 3 февраля

Одним из ключевых вопросов, которые планируется обсудить в белорусской столице, является адаптация СНГ к современным реалиям.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств стран СНГ будут обсуждены в Минске в штаб-квартире Содружества, сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

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Впервые многоуровневые межмидовские консультации в рамках СНГ прошли в 1995 году, их расценивают как важный инструмент политического взаимодействия стран Содружества.

«2—3 февраля участники консультации на тему “О взаимодействии в рамках СНГ в 2017 году” обсудят задачи МИДов по обеспечению реализации решения Совета глав государств Содружества об адаптации СНГ к современным реалиям и проект плана многоуровневых межмидовских консультаций на предстоящий год», — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.

Там отметили, что основными целями консультаций является широкий обмен информацией и мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, региональной и глобальной политике, представляющим взаимный интерес, подчеркнули в Исполкоме СНГ.

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