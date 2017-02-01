В кабмине опровергли наличие решения о повышении пенсионного возраста

Окончательное решение о повышении пенсионного возраста не принято. Об этом сообщил RNS представитель вице-премьера Ольги Голодец.

«Решения о повышении пенсионного возраста нет», — сказал он.

Ранее в среду газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщила, что вопрос о повышении пенсионного возраста «уже концептуально решен» и в данный момент идет обсуждения, на сколько именно повысить возраст и для каких категорий граждан.