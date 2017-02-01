Конкурс на должность главы Дегтярска признан несостоявшимся: кандидаты недостаточно квалифицированы

Такое решение опубликовано на официальном сайте гордумы Дегтярска, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно сообщению на сайте, такое решение было принято в связи с выявлением в результате проведения конкурса недостаточного уровня профессиональной подготовки, опыта работы, знаний, умений, навыков и иных деловых качеств кандидатов, необходимых для осуществления главой муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения.

Кроме того, среди причин — несоответствие уровня профессиональных знаний и навыков кандидатов уровню профессиональных знаний и навыков, которые в соответствии с областным законодательством являются предпочтительными для осуществления главой городского округа полномочий.

Напомним, на должность главы городского округа Дегтярск среди прочих претендовали действующий глава города Игорь Бусахин и его заместитель Сергей Логиновских. Ранее конкурс был приостановлен, поскольку Логиновских обратился в суд: чиновник не был удовлетворен тем, как сформирован состав конкурсной комиссии.

Получить комментарий в городской думе и горадминистрации на момент публикации не удалось. Как уточнили в администрации, Игорь Бусахин в настоящее время находится на совещании в Первоуральске.