Конкурс на должность главы Дегтярска признан несостоявшимся: кандидаты недостаточно квалифицированы
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Дегтярска признан несостоявшимся.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Дегтярска признан несостоявшимся.
Такое решение опубликовано на официальном сайте гордумы Дегтярска, передает корреспондент Накануне.RU.
Согласно сообщению на сайте, такое решение было принято в связи с выявлением в результате проведения конкурса недостаточного уровня профессиональной подготовки, опыта работы, знаний, умений, навыков и иных деловых качеств кандидатов, необходимых для осуществления главой муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения.
Кроме того, среди причин — несоответствие уровня профессиональных знаний и навыков кандидатов уровню профессиональных знаний и навыков, которые в соответствии с областным законодательством являются предпочтительными для осуществления главой городского округа полномочий.
Напомним, на должность главы городского округа Дегтярск среди прочих претендовали действующий глава города Игорь Бусахин и его заместитель Сергей Логиновских. Ранее конкурс был приостановлен, поскольку Логиновских обратился в суд: чиновник не был удовлетворен тем, как сформирован состав конкурсной комиссии.
Получить комментарий в городской думе и горадминистрации на момент публикации не удалось. Как уточнили в администрации, Игорь Бусахин в настоящее время находится на совещании в Первоуральске.