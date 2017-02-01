Минэкономики планирует увеличить иностранные инвестиции и экспорт

«Мы сосредоточимся на улучшении бизнес-среды, с тем чтобы она стала благоприятнее. Хотим довести до завершения реформу контролирующих структур, создать электронный регистр госпроверок. Хотим улучшить инвестиционный климат. У нас целый ряд проектов по поддержке бизнеса, в частности в сельской местности», — заявил министр экономики Октавиан Калмык.

Как уверен Октавин Калмык, в этом году экспорт молдавских товаров на внешние рынки вырастет. Минэкономики ведет переговоры о свободной торговле с Египтом и Китаем, а также о возварщении поставок в Россию.

«Мы оптимисты, и надеемся на положительное решение. Мы будем продолжать переговоры с российской стороной, будем искать точки соприкосновения, которые позволят восстановить наши отношения, несмотря на то, что Россия применяет необоснованные тарифные и нетарифные меры», — отметил министр.

Глава Минэкономики рассказал и о перспективах запуска до 2019 года газопровода Унгены-Кишинев. А пока Молдова вынуждена экспортировать газ только из России.

«Молдова как никогда близка как к исполнению мечты — взаимоподключению к европейскому энергетическому рынку, к поставкам природного газа и электроэнергии. В нынешнем году планируется закончить проектирование нового газопровода. Этот этап продлится 6−7 месяцев. Мы уже к нему приступили», — добавил Калмык.