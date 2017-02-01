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11:00 (мск), источник: УНИАН

Украинского журналиста выдворили из Беларуси из-за запрета въезда в РФ

В Минске в ночь на 1 февраля милиция задержала журналиста «Громадське ТВ Донбасса» Виталия Сизова.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил журналист Алексей Мацука на своей странице в Facebook, передает Украинская правда.

Сизов прибыл в Минск, чтобы сделать репортаж о заседании трехсторонней контактной группы, у него была аккредитация МИД Беларуси.

«В 1:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции, заломив ему руки», — говорится в сообщении.

Мацука заявил, что по состоянию на 6:00 Сизова выпустили и указали, что «необходимо срочно покинуть Беларусь.

Сам Сизов сообщил, что причиной задержания стал запрет въезда на территорию России.

«Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. В Беларуси и РФ союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь», — написал он.

Он также поблагодарил украинскому консульству и посольству за оперативную реакцию и помощь.

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