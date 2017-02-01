Порошенко трогательно поздравил жену с днем рождения
Петр Порошенко чувственно поздравил свою жену Марину с днем рождения.
Петр Порошенко чувственно поздравил свою жену Марину с днем рождения.
По случаю праздника украинский гарант опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook нежные слова, обращенные к супруге.
«Одна любовь на всю жизнь — это о нас с тобой. С днем рождения, любимая!» — написал президент.
На фотографии, сопровождающей пост, изображена президентская чета. Марина Порошенко, которой исполнилось 55 лет, нежно держит супруга под руку на фоне яркой зелени парка.