Мэр Двораковский отметил потенциал 300-летия Омска

Сегодня, 1 февраля, мэр Омска Вячеслав Двораковский проводит пресс-конференцию. Как сообщает присутствующий на мероприятии корреспондент Om1.ru, в первую очередь журналисты спросили у мэра, хватит ли городским властям сил поддержать тот темп, который был взят к 300-летию Омска. Омичи полагают, что активность в строительстве и благоустройстве пойдёт на спад.

Мэр с этой версией не согласился.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— Не согласен с оценкой, что начался спад. Всё было системно и всё развивалось. Сегодня меня 300-летие ещё больше впечатляет. Так как взят определенный темп. И деятельность наших предшественников тоже его задала. Позволяю себе быть нескромным: всё, что наметили, выполнили.

Двораковский добавил: ресурсом юбилея были не только 10 миллиардов бюджетных и 5 миллиардов бюджетных рублей. Третьим ресурсом стали КТОСы, предприятия, бизнесмены и простые жители города. Все они активно участвовали в подготовке к юбилею.

Градоначальник отметил, что омские власти идут в ногу со временем.

Вячеслав Двораковский:

— Мы смотрим вперёд достаточно уверенно. Вот мы в 2013 году ввели понятие «зелёная архитектура» — и сейчас вдогонку идет программа правительства «Городская среда». Мы в 2015—2016 году отработали благоустройство дворов и тротуаров — и в этом году будем также возвращаться к этой проблеме. Опасаться того, что застопорилось, не стоит. Всё выстроено в систему, у нас серьёзное наполнение всех программ, и этот потенциал будет использоваться долго.

По мнению главы города, «послеюбилейного» упадка омичам можно не опасаться.