Мэр Краснодара временно отказался от выхода в социальные сети

Первышов заявил, что в ближайшее время не планирует открывать личный аккаунт, однако в перспективе рассмотрит возможность его создания, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Пока на это просто нет времени. Не секрет, что можно нанять для этого профессионала, который будет вести страницу от моего имени, готовить ответы на поступающие вопросы, общаться от моего имени с пользователями в той или иной сети, но, уверен, это нечестно. Прежде всего, по отношению к жителям нашего города, — сказал Евгений Первышов.

При этом он отметил, что в перспективе, когда у него появится возможность, он планирует общаться с горожанами, в том числе через те или иные социальные сети. Евгений Первышов пояснил, что рассмотрит возможность создания аккаунта, когда полностью завершит формирование команды, а каждый из его заместителей будет не только разбираться в тех или иных городских проблемах, но и находить пути их решения.