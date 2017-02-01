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11:28 (мск), источник: Капитал

Украина с сегодняшнего дня возглавила Совбез ООН

Украина с сегодняшнего дня возглавила Совет безопасности (Совбез) Организации Объединенных Наций (ООН) на один месяц. В январе в Совбезе ООН председательствовала Швеция.

Источник: Капитал

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов Организации. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами Совбеза. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них. Непостоянные члены Совбеза избираются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов Генассамблеи. Украину избрали временным членом Совбеза ООН в октябре 2015 года. В ходе голосования наша страна получила 177 голосов при 118 необходимых. Вместе с Украиной в Совбез ООН были также избраны Сенегал, Япония, Египет и Уругвай.

Глава Совета Безопасности ООН определяет повестку дня заседаний и представляет Совбез в других органах ООН и международных организациях. Президент имеет право делать заявления и ноты, используемые как декларация о намерениях, которые потом весь Совет Безопасности может принять.

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Отметим, после Украины председательство в Совбезе будет идти в таком порядке: Великобритания, США, Уругвай, Боливия, Китай, Египет, Эфиопия, Франция, Италия, Япония.

Президент Украины Петр Порошенко после избрания Украины в Совбез ООН отметил, что значительное внимание Украина будет уделять реформированию органа и противодействию злоупотребления правом вето постоянными членами.

«Ключевой миссией нашего членства в Совете Безопасности будет решительное отстаивание целей и принципов Устава ООН, разработанных при ведущей роли Украины еще 70 лет назад. Речь идет о безусловных и неизменных ценностях, положенных в основу нашего мироустройства — мирное урегулирование конфликтов, уважение принципов справедливости и международного права», — отметил президент.

Кроме того, по словам Порошенко, Украина будет работать в направлении совершенствования миротворческой деятельности ООН, борьбе с терроризмом и его проявлениями.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что Украина в феврале вынесет на обсуждение два вопрос: 13 февраля планируется обсудить вопрос защиты объектов критической инфраструктуры, а 21 февраля — урегулирование конфликтов в Европе.

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