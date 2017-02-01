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11:24 (мск), источник: Kazinform

Названы основные причины безработицы среди молодежи в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Директор Центра занятости Астаны Олжас Омар назвал основные причины безработицы среди молодежи.

Источник: Kazinform

«Основной причиной безработицы среди выпускников является их первое появление на рынке труда. Непредсказуемость рынка труда, отсутствие полной и достоверной информации о вакансиях, переизбыток выпускников некоторых специальностей приводят к тому, что молодой специалист становится на учет в Центре занятости или же сам, используя свои способности, ищет работу. Нередко он вынужден устраиваться на работу не по специальности или заново переучиваться, что ведет к затрате как его личных средств, так и средств государства и работодателя», — сообщил Олжас Омар.

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Олжас Омар поделился с участниками тренинга для выпускников учебных заведений навыками делового общения, секретами успешного прохождение собеседования и правильного составления резюме. Вместе с тем, он выразил сожаление, что молодежь не готова конкурировать.

По данным Центра занятости Астаны, в 2017 году будет реализовываться новая Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Она предусматривает обеспечение участников Программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением. В рамках этого направления планируется обучить 1550 человек востребованным на рынке труда специальностям. Кроме того, в рамках новой программы планируется охватить социальными рабочими местами, молодежной практикой и общественными работами 2780 человек.

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