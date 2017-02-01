Совфед ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Совет Федерации одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами России и Турции о строительстве газопровода «Турецкий поток», передает ТАСС.
Совет Федерации одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами России и Турции о строительстве газопровода «Турецкий поток», передает ТАСС.
Соглашение предусматривает создание благоприятной
В январе 2017 года соглашение было ратифицировано Госдумой.
Россия и Турция подписали межправсоглашение по реализации проекта «Турецкий поток» в октябре 2016 года. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны. Ввод в эксплуатацию обеих ниток должен состояться до 30 декабря 2019 года.