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11:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Совфед ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»

Совет Федерации одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами России и Турции о строительстве газопровода «Турецкий поток», передает ТАСС.

Источник: AP 2016
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Соглашение предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода, пояснил агентству заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин. Срок действия составляет 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.

В январе 2017 года соглашение было ратифицировано Госдумой.

Россия и Турция подписали межправсоглашение по реализации проекта «Турецкий поток» в октябре 2016 года. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны. Ввод в эксплуатацию обеих ниток должен состояться до 30 декабря 2019 года.

Комментарии
9
эльшат мехтиев
Я давно называю его помидорным воином. В историю так и войдёт. Борец с овощами и фруктами))
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эльшат мехтиев
Помидорный воин наш похоже загнан угол!)
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А Б
Иными словами можно сказать, что Совет Федерации одобрил тот факт, что страна и дальше будет сидеть на наркотической игле доходов от продажи углеводородов за рубеж. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Экономика РФ больше ничего конкурентноспособного производить так не научилась.
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«Турецкий поток» неизбежен
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