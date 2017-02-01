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11:41 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский пока не решил, пойдет ли в Горсовет

Мэр Омска ответил обтекаемо на вполне конкретный вопрос.

Сегодня, 1 февраля в ходе встречи с редакторами ведущих омских изданий мэр Вячеслав Двораковский ответил на актуальный вопрос, пойдет ли он в Горсовет после истечения полномочий летом нынешнего года.

Напомним, выборы в городской парламент намечены на осень 2017 года, в то время как мэр Омска покинет свое кресло уже летом.

Однако градоначальник признался — пока он не определился с амбициями.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

 — Никаких решений на этот счет еще не принималось. В июне этого года я должен выступить перед жителями и депутатами с масштабным отчетом, после чего пойму, каков социальный и политический запрос. После этого и будет приниматься решение. До срока окончания полномочий мэра еще 137 дней.

Отметим, что ранее мэр Омска сначала говорил журналистам, что намерен идти на выборы в Горсовет, но позже он опроверг свои же заявления. Опыт парламентской работы у Двораковского есть — он избирался депутатом пяти созывов Горсовета как главный инженер «Мостовика».

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