Двораковский пока не решил, пойдет ли в Горсовет

Сегодня, 1 февраля в ходе встречи с редакторами ведущих омских изданий мэр Вячеслав Двораковский ответил на актуальный вопрос, пойдет ли он в Горсовет после истечения полномочий летом нынешнего года.

Напомним, выборы в городской парламент намечены на осень 2017 года, в то время как мэр Омска покинет свое кресло уже летом.

Однако градоначальник признался — пока он не определился с амбициями.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— Никаких решений на этот счет еще не принималось. В июне этого года я должен выступить перед жителями и депутатами с масштабным отчетом, после чего пойму, каков социальный и политический запрос. После этого и будет приниматься решение. До срока окончания полномочий мэра еще 137 дней.

Отметим, что ранее мэр Омска сначала говорил журналистам, что намерен идти на выборы в Горсовет, но позже он опроверг свои же заявления. Опыт парламентской работы у Двораковского есть — он избирался депутатом пяти созывов Горсовета как главный инженер «Мостовика».