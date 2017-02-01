Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Должников по алиментам лишат единственного жилья
На рынке жилья прошла волна банкротств
«Вошло много танков»: в ДНР рассказали о прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
СМИ: 66-летняя Бабкина смутила фанатов снимком без макияжа
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Femen объявили о распаде движения
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
11:15 (мск), источник: ТАСС

Аксенов потребовал проверить все сделки с покупкой земли в Ялте за 2,5 года

Глава Крыма отметил, что «полученные от продажи земель средства превышают бюджет города в 10 раз».

Источник: AP 2016

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководителю республиканского Госкомрегистра Александру Спиридонову проверить все совершенные за 2,5 года сделки с покупкой земли на Южном берегу полуострова и курорте Ялта. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В ходе мероприятия дал поручение Александру Юрьевичу (Спиридонову — прим. ТАСС) провести экспертизу всех принятых решений за последние два с половиной года по регистрации (сделок с землей) на ЮБК и отдельно в городе Ялте. Граждане, которые законным путем получили землю, не пострадают. Однако мы не собираемся допускать, чтобы самая дорогая приморская земля была отдана под непонятные цели», — написал глава региона.

Он отметил, что «в Ялте сложилась такая ситуация, когда полученные от продажи земель средства превышают бюджет города в 10 раз».

«Но город при этом практически ничего не получил. Это неприемлемо», — считает Аксенов. «Мы понимаем, что данный регион, пожалуй, самый привлекательный на территории Республики Крым и ожидает инвесторов. Но инвесторы должны понимать, что подобные условия накладывают обязательства по отношению к муниципалитету и общественности», — добавил он.

В ходе встречи со Спиридовым Аксенов потребовал усилить прозрачность сделок с землей в целом по региону. «Чтобы любой мог в компьютере посмотреть на расположение участков, их целевое назначение, законность стройки и так далее. Все должно быть прозрачно. Это не только Ялты касается», — привели слова Аксенова в крымском правительстве.

Спиридонов со своей стороны заверил, что поручение главы региона будет выполнено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Стали известны новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Совет Федерации ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Названа самая красивая хоккеистка России
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
Водитель Nissan решил помериться силой с океаном (видео) Владелец пикапа решил максимально близко полюбоваться морским прибоем. В итоге горе-водителя пришлось спасать с вертолета
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь