Больницу, школу и детсад посетят депутаты ЗС Иркутской области в
Качугскую районную больницу и
Качугскую районную больницу и
Как 1 февраля 2017 года сообщила
Кроме того, делегация намерена посетить старое здание Качугской районной больнице. В прошлом году было принято решение о строительстве нового здания поликлиники, поскольку здание нынешней больницы было построено в 1926 году и находится в крайне ветхом состоянии. При принятии закона об областном бюджете на 2017−2019 годы региональный парламент предусмотрел средства на проектные работы по строительству поликлиники в поселке Качуг.
Также депутаты побывают в Харбатовской школе, которая, по заявлению местных властей, остро нуждается в капитальном ремонте, и детском саду «Колокольчик» в Качуге, который также требуют ремонта.