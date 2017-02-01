Больницу, школу и детсад посетят депутаты ЗС Иркутской области в

Как 1 февраля 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, в поездке принимают участие председатель ЗС Сергей Брилка, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, депутат ЗС Николай Труфанов и депутат Государственной Думы России от Иркутской области Николай Николаев.

Культурно-просветительский центр имени Иннокентия Вениаминова строится в рамках реализации проекта «Путь Святителя Иннокентия (Вениаминова)» в селе Анга. Возведение объекта должно быть закончено к сентябрю текущего года. Напомним, в ходе выездной сессии Законодательного Собрания Иркутской области в октябре прошлого года депутаты отметили низкие темпы строительства объекта и взяли этот вопрос на контроль.

Кроме того, делегация намерена посетить старое здание Качугской районной больнице. В прошлом году было принято решение о строительстве нового здания поликлиники, поскольку здание нынешней больницы было построено в 1926 году и находится в крайне ветхом состоянии. При принятии закона об областном бюджете на 2017−2019 годы региональный парламент предусмотрел средства на проектные работы по строительству поликлиники в поселке Качуг.

Также депутаты побывают в Харбатовской школе, которая, по заявлению местных властей, остро нуждается в капитальном ремонте, и детском саду «Колокольчик» в Качуге, который также требуют ремонта.