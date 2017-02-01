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11:53 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородец Олег Кручинин возглавит Департамент Росприроднадзора по ПФО

Олег Кручинин назначен на должность начальника Департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу.

Источник: Reuters

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в понедельник, 30 января, нового руководителя представили коллективу, а накануне — полномочному представителю Президента РФ в ПФО и губернатору Нижегородской области. Среди приоритетных задач в работе Олег Кручинин отметил для себя вопросы по ликвидации накопленного экологического ущерба, по обращению с отходами, по сохранению Волги.

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