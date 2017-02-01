Нижегородец Олег Кручинин возглавит Департамент Росприроднадзора по ПФО
Олег Кручинин назначен на должность начальника Департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу.
Олег Кручинин назначен на должность начальника Департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в понедельник, 30 января, нового руководителя представили коллективу, а накануне — полномочному представителю Президента РФ в ПФО и губернатору Нижегородской области. Среди приоритетных задач в работе Олег Кручинин отметил для себя вопросы по ликвидации накопленного экологического ущерба, по обращению с отходами, по сохранению Волги.