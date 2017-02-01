Нижегородец Олег Кручинин возглавит Департамент Росприроднадзора по ПФО

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в понедельник, 30 января, нового руководителя представили коллективу, а накануне — полномочному представителю Президента РФ в ПФО и губернатору Нижегородской области. Среди приоритетных задач в работе Олег Кручинин отметил для себя вопросы по ликвидации накопленного экологического ущерба, по обращению с отходами, по сохранению Волги.