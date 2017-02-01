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11:46 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге встречи граждан с депутатами хотят приравнять к митингам

Депутаты петербургского ЗакСа проголосовали за приравнивание к митингам встреч парламентариев с избирателями.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий законопроект был внесён на заседании 1 февраля с голоса фракцией «Единая Россия», за него проголосовали 39 депутатов, семеро высказались против. Если закон будет принят, встречи законодателей с гражданами придется согласовывать с исполнительной властью.

Были допущены вопиющие случаи нарушения. Под предлогом встреч с избирателями отдельные депутаты устраивают митинги. Они используют лазейку в законодательстве, ее надо закрыть. Этот закон, конечно, объявят антидемократическим. Но порядок согласования митингов был признан конституционным.
Александр ТетердинкоГлава фракции «Единой России»

Он добавил, что под видом встречи с избирателями депутаты «могут устроить майдан».

Против законопроекта выступили оппозиционные депутаты. Максим Резник предложил не запрещать встречи с избирателями, а проверить действия Смольного, который не согласовывал депутатам митинг.

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«Настанет время, когда вас в этом зале будет меньшинство, вы горько пожалеете о сегодняшнем решении», — заявил, в свою очередь, «яблочник» Борис Вишневский.

Депутат Оксана Дмитриева («Партия роста») отметила, что во время встречи на Марсовом поле она держала связь с ГУ МВД и беспокоилась за безопасность граждан. Также она добавила, что «Партия Роста» осудила последующую акцию в Исаакиевском соборе и назвала ее провокационной.

«Недопустимо устраивать 1937 год. Вы сеете религиозную рознь, на акции были совершенно разные люди», — заявила в адрес единороссов Дмитриева.

Напомним, что 28 января на Марсовом поле состоялась встреча граждан с оппозиционными депутатами, посвященная передаче Исаакиевского собора Церкви. В ходе этого мероприятия, собравшего тысячи противников передачи, правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30 активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью «музей-городу!» Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея.

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