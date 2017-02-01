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11:38 (мск), источник: 112.ua

В Минске начались заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы

Главный вопрос, который обсуждают, — события в Авдеевке и обстрелы.

Источник: 112.ua

В Минске начались заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил корреспондент «Радио Свобода» Валерий Калиновский.

«Уже начались заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы. В частности, подгруппы по вопросам безопасности. Еще вчера в Минск прилетел представитель Украины в этой подгруппе. Главный вопрос, который обсуждают, конечно, это события в Авдеевке и обстрелы», — отметил он.

По словам корреспондента, около 11:00 в Минске в аэропорту ждут прибытия представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы. «Ожидается, что разговор будет очень тяжелым», — добавил он.

Отметим, ранее пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится сегодня, 1 февраля, во второй половине дня. По ее словам, украинская сторона уже обсудила обострение ситуации возле Авдеевки с председателем СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Ертугрулом Апаканом, специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдіком и военными представителями Украины и России в СЦКК.

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