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12:47 (мск), источник: Sputnik.by

Министр образования прокомментировал скандал в минской школе

Глава профильного ведомства считает неправильным выносить на всеобщее обсуждение частные конфликты между педагогами и родителями.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Интимные подробности ситуации в минской школе не следовало выносить на всеобщее обсуждение, уверен министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Социальные сети и СМИ широко обсуждали в начале недели ситуацию, которая произошла в одной из столичных школ: учительница якобы не выпустила второклассника в туалет, в результате чего он обмочился. Как позже оказалось, данная информация не совсем соответствует действительности и произошло все на перемене, а учителя вины тут нет.

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«Интимные подробности неправильно выносить в прессу, а маме надо было звонить не в газету, а прийти в школу и разобраться. Давайте не раздувать проблему на пустом месте», — призвал журналистов министр.

Карпенко добавил, что все учителя, как и врачи или продавцы, разные. «Нельзя говорить, что учителя злостные и не понимают детей», — отметил глава Минобразования.

Министр призвал родителей решать вопросы по школе вместе с учителями, а не «выносить вопрос на всю страну и приносить вред, в том числе и ребенку».

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