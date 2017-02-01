Двораковский жалеет, что вовремя не провел кадровые зачистки в депимущества
Мэр Омска подвел итоги своей работы на посту градоначальника.
Мэр Омска подвел итоги своей работы на посту градоначальника.
Сегодня, 1 февраля, мэр Омска Вячеслав Двораковский в ходе
Среди минусов мэр Омска назвал то обстоятельство, что он не успел вовремя провести кадровые зачистки в департаменте имущественных отношений. И тогда бы это не вылилось в громкие уголовные дела. Из положительных моментов отец города отметил участие в социальных программах и не утраченную связь с горожанами.
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— Главный минус — это когда приходится
Из положительного и плюсов в работе — нам по всем управлениям удалось сформировать систему. И мы были достойными приемниками наших предшественников. Все резкие перемены ведут к масштабным разрушениям. Мы выполнили все социальные программы и не утратили связи с жителями города, у нас активны КТОСЫ.
Отметим, что департамент имущественых отношений Омска регулярно фигурирует в коррупционных скандалах.
Самый громкий из них: в сентябре прошлого года