Двораковский жалеет, что вовремя не провел кадровые зачистки в депимущества

Среди минусов мэр Омска назвал то обстоятельство, что он не успел вовремя провести кадровые зачистки в департаменте имущественных отношений. И тогда бы это не вылилось в громкие уголовные дела. Из положительных моментов отец города отметил участие в социальных программах и не утраченную связь с горожанами.

Сегодня, 1 февраля, мэр Омска Вячеслав Двораковский в ходе пресс-конференции подвел итоги своей работы в кресле градоначальника. Он занимает этот пост с конца мая 2012 года. Не обошлось без резонансных заявлений.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— Главный минус — это когда приходится кого-то увольнять и влиять на чью-то судьбу. Очень жалею что раньше не поменяли кадры в депимущества. Мы видели недостатки, недочеты, надо было это сделать.

Из положительного и плюсов в работе — нам по всем управлениям удалось сформировать систему. И мы были достойными приемниками наших предшественников. Все резкие перемены ведут к масштабным разрушениям. Мы выполнили все социальные программы и не утратили связи с жителями города, у нас активны КТОСЫ.

Отметим, что департамент имущественых отношений Омска регулярно фигурирует в коррупционных скандалах.