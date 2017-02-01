Правительство РФ поддержит малый и средний бизнес Иркутской области на 144,7 млн рублей

Иркутская область в 2017 году из федеральной казны на господдержку малого и среднего бизнеса получит 144,7 млн рублей. Об этом сообщил сегодня, 1 февраля, зампред правительства региона, министр экономического развития Антон Логашов. Субсидии в размере 7,5 млрд рублей распределены между бюджетами 82-х субъектов РФ. Средства будут направлены на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Антон Логашов отметил, что 86,3 млн будут направлены в микрофинансовую организации Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В январе 2017 года минэкономразвития области защитило в федеральном министерстве заявку на право получения средств федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.

«Несмотря на то, что в 2017 году по всей России сократился объем федерального софинансирования мероприятий государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства с 10 млрд рублей до 7,7 млрд рублей, мы сохранили планку по финансовому обеспечению мер поддержки предпринимателей Иркутской области наравне с прошлым годом. Кроме того, в этом году благодаря работе с федеральным центром мы привлекли средства на 50% больше ранее предусмотренных лимитов», — отметил Антон Логашов.

Полученные федеральные средства будут направлены на обеспечение регионального Фонда микрофинансирования (86,3 млн рублей); на оказание комплексной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (25 млн рублей); на поддержку малого и среднего предпринимательства в восьми моногородах Иркутской области (11,7 млн рублей); на развитие производственного потенциала МСП (8,6 млн рублей); на приобретение оборудования для Центра сертификации, стандартизации и испытаний Иркутской области (7,6 млн рублей) и на создание двух Центров молодежного инновационного творчества (5,5 млн рублей).

Начальник управления предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области Регина Ходоева отметила, что Иркутская область стала одним из немногих субъектов, чья заявка была не только поддержана Минэкономразвития России, но и увеличена по объему выделенных средств федерального бюджета. Таким образом была дана оценка работы региона с малым и средним предпринимательством в 2016 году и сумме, заложенной на поддержку данного направления в областном бюджете текущего года.

Кроме того, на поддержку эти цели в областном бюджете предусмотрены 75,3 млн рублей.