Двораковский не в восторге от «ненародных» выборов мэра Омска

Сегодня, 1 февраля, мэр Омска на встрече с редакторами ведущих омских СМИ высказался по поводу отмены прямых выборов.

Новый градоначальник летом 2017 года будет избран по новой системе -не народным голосованием, а комиссией из депутатов Заксобрание. Окончательно кандидата на пост мэра должен выбрать действующий губернатор.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— Мы 20 лет прожили при системе свободного выбора мэров всем городским сообществом. И смена этой системы возможно не приведет к позитивным политическим переменам.

При этом мэр Омска держит интригу по поводу своего возможного участия в выборах 2017 года, заявив, что окончательный ответ на этот вопрос он даст только летом 2017 года после своего масштабного отчета.

Между тем журналисты заметили, что президент Владимир Путин тоже держит интригу по поводу своего участия в выборах 2018 года.