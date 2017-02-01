Хуг сообщил о тяжелом положении жителей Ясиноватой

«В Ясиноватой мирные жители с обеих сторон (конфликта) нуждаются в воде, электричестве и тепле, а не в обстрелах», — сообщил Хуг в Twitter миссии ОБСЕ.

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил о бытовых лишениях гражданского населения в городе Ясиноватая в связи с конфликтом на Донбассе.

В среду утром Хуг отметил, что 22 тысячи жителей в городе Авдеевка также остались без тепла, электричества и воды при уличной температуре минус 20 градусов по Цельсию. Он призвал стороны конфликта к прекращению столкновений.

Город Ясиноватая с населением в 35 тысяч жителей в данный момент полностью контролируется ДНР. Через город проходит автомобильная и железная дорога в Донецк, расстояние до которого по обоим направлениям —12 километров. В километре от Ясиноватой находится Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.