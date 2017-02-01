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12:11 (мск), источник: dostup1.ru

Путин присвоил почетное звание известному магнитогорскому врачу

Звания врач удостоен «за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу».

Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» известному магнитогорскому доктору Анатолию Головко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Присвоить почетное звание “Заслуженный врач Российской Федерации” Головко Анатолию Константиновичу, заведующему отделением муниципального автономного учреждения здравоохранения “Городская больница № 2” Магнитогорска», — говорится в указе.

В нем отмечается, что звания врач удостоен «за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу».

За заслуги в профессии имеет ряд наград: в 2000 году он стал лауреатом премии губернатора Челябинской области работникам здравоохранения, в 2013 — отмечен почетной грамотой МГСД.

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