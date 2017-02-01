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12:12 (мск), источник: Sputnik.by

Большой разговор с президентом: Лукашенко даст пресс-конференцию

В ней примут участие около 40 журналистов белорусских государственных и негосударственных СМИ, а также авторитетных иностранных массмедиа.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием «Большой разговор с президентом».

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«В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что на встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам.

Прямая трансляция встречи Лукашенко с представителями общественности и СМИ начнется в 10 часов 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому Национальному каналу Белорусского радио.

Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

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