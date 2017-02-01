Глава комитета городского обустройства Иркутска Евгений Дроков сложил свои полномочия
Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков покинул свой пост.
Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков покинул свой пост.
Чиновник написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Об этом Евгений Дроков рассказал в телефонной беседе с корр. ИА IrkutskMedia. На текущий момент нет информации о том, кто станет его преемником.
Справка
Дроков Евгений Викторович родился в Иркутске 15 августа 1972 года. Закончил Иркутский Государственный Технический Университет по специальности «Городское строительство и хозяйство». С 1993 по 2012 годы работал в Иркутском Государственном Университете начальником
С декабря 2012 года по март 2013 года работал заместителем генерального директора инновационного предприятия ООО «Диагностические технологии», базирующегося на базе ИГУ. С 5 июня 2013 года принят в администрацию города Иркутска на должность начальника управления