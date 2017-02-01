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14:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава комитета городского обустройства Иркутска Евгений Дроков сложил свои полномочия

Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков покинул свой пост.

Источник: IrkutskMedia.ru

Чиновник написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Об этом Евгений Дроков рассказал в телефонной беседе с корр. ИА IrkutskMedia. На текущий момент нет информации о том, кто станет его преемником.

Справка

Дроков Евгений Викторович родился в Иркутске 15 августа 1972 года. Закончил Иркутский Государственный Технический Университет по специальности «Городское строительство и хозяйство». С 1993 по 2012 годы работал в Иркутском Государственном Университете начальником ремонтно-строительного отдела, заместителем проректора по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству, проректором по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству.

С декабря 2012 года по март 2013 года работал заместителем генерального директора инновационного предприятия ООО «Диагностические технологии», базирующегося на базе ИГУ. С 5 июня 2013 года принят в администрацию города Иркутска на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению Октябрьским округом. С 10 июля 2013 года назначен председателем комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, с 15 октября 2015 года — заместителем мэра — председателем комитета городского обустройства.

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