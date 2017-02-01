Глава комитета городского обустройства Иркутска Евгений Дроков сложил свои полномочия

Чиновник написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Об этом Евгений Дроков рассказал в телефонной беседе с корр. ИА IrkutskMedia. На текущий момент нет информации о том, кто станет его преемником.

Справка

Дроков Евгений Викторович родился в Иркутске 15 августа 1972 года. Закончил Иркутский Государственный Технический Университет по специальности «Городское строительство и хозяйство». С 1993 по 2012 годы работал в Иркутском Государственном Университете начальником ремонтно-строительного отдела, заместителем проректора по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству, проректором по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству.