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12:44 (мск), источник: Sputnik.by

Минобразования опубликовало изменения в Кодекс об образовании

Министр образования Игорь Карпенко призвал общественность обсуждать проект и высказывать свои предложения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Министерство образования Беларуси опубликовало в среду проект изменений в Кодекс об образовании, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Карпенко.

Изменения в Кодексе об образовании Карпенко анонсировал в январе: в документ предполагается внести ряд изменений, которые затронут как дошкольное, так среднее и высшее, а также профессиональное образование.

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«Мы сделали определенный документ, который можно рассматривать. Мы хотели бы, чтобы общественность высказала свое мнение. Заинтересованы в том, чтобы люди высказывали свои позиции», — рассказал Карпенко и добавил, что изменения уже опубликованы на сайте ведомства.

Министр подчеркнул: сейчас продолжается подготовка проекта, который до июля будет внесен в Палату представителей для дальнейшего обсуждения и принятия решения.

Как отметил Карпенко, ряд полномочий в соответствии с новым Кодексом будет передан школам или местным органам власти — в том числе и вопрос о принятии ребенка в школу с пяти лет, который сейчас решается на уровне министерства. Смогут без вмешательства ведомства сдавать досрочно на определенные категории и педагоги.

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